Tragedia sulla Cervese alle prime luci del mattino, c'è un morto: chiusa al traffico la strada

E' una settimana tragica sulle strade del Forlivese. Dopo l'incidente sulla Ravegnana costato la vita lunedì scorso al 93enne Quinto Guidi, si è consumata un'altra tragedia. E' di un morto ed un ferito il grave il bilancio di uno schianto verificatosi lungo la Cervese in località La Caserma intorno alle 6.30. Nello schianto un'auto è carambolata ai margini della carreggiata, mettendosi di traverso direzione Forlì. La strada, all'altezza di via Erbosa, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Sul posto per i rilievi di legge è intervenuta la PolStrada, mentre la viabilità è stata coordinata dalla Polizia Locale. I sanitari del 118 hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Per una persona non c'è stato nulla da fare, mentre una donna è stata trasportata col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.