Tragedia nella nebbia sull'A1, auto sbanda e viene travolta da un camion: tra le vittime un 21enne forlivese

Potrebbe essere la nebbia la causa di un tragico incidente stradale costato la vita ad un 21enne forlivese. Il dramma si è materializzato venerdì mattina, intorno alle 8, lungo il tratto piacentino dell'autostrada A1 Milano-Napoli, in corrispondenza del chilometro 56 direzione nord, nella zona di Piacenza Sud. La dinamica dei fatti è al vaglio alla Polizia Stradale: per cause in fase d'accertamento, l'auto sulla quale viaggiava la vittima, una "Renault", è finita contro il new jersey per poi finire contro un mezzo pesante.

Il 21enne è deceduto sul colpo insieme ad un 33enne dominicano che viaggiava con lui. I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere un minorenne, anche lui residente a Forlì e connazionale del 33enne, affidandolo alle cure dei sanitari del 118. Era previsto l'intervento dell'eliambulanza del 118 di Parma che però non è potuta atterrare a causa della nebbia. La polizia stradale, ha disposto la chiusura del casello di Piacenza Sud. Contemporaneamente si sono verificati altri incidenti, di minore entità, anche lungo la corsia Sud tra Piacenza e Fiorenzuola