Sciagura sulla Para: perde il controllo della Lambretta e vola nel fosso, muore a 43 anni

Sciagura stradale nella tarda serata di domenica, poco prima delle 21.30, a Magliano, tra Meldola e Forlimpopoli. Un 43enne di Forlimpopoli, Olmo Rossi, ha perso la vita sulla Para, dopo esser caduto dalla sua Lambretta. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Secondo una prima ricostruzione, Rossi stava percorrendo via Para in direzione di Forlimpopoli. Dopo aver affrontato la rotonda di Magliano, ha perso il controllo della sua Lambretta, finendo nel fossato che costeggia la carreggiata e colpendo un ponticello in cemento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma non c'è stato nulla da fare per strapparlo alla morte.