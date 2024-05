Tragico schianto sulla via Emilia, la moto si spezza contro un palo della luce: muore giovane fotografo

Sciagura stradale nel tardo pomeriggio di venerdì. In uno schianto in moto ha perso la vita il 27enne Nicolò Ulivi, figlio della candidata al Consiglio comunale per la lista civica "Forlì Cambia" Albertina Zuccherelli, da molti anni volontaria della Croce rossa e vice coordinatrice del quartiere Romiti. Il dramma si è materializzato intorno alle 17.30 lungo la via Emilia, a Villanova, all'altezza del chilometro 53. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, la vittima viaggiava in sella ad una "Ducati Monster" in direzione Faenza, quando ha perso il controllo del mezzo, impattando contro il segnale che indica la chilometro e quindi un palo della luce.

Nell'urto la moto si è spezzata, con il centauro rovinato esamine per terra. Immediato l'intervento dei soccorritori, con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, che hanno tentato una disperata rianimazione. Ma per il giovane Ulivi non c'è stato nulla da fare. Una sciagura avvenuta sotto gli occhi di un amico che lo seguiva a distanza. Dopo lo schianto il traffico è stato regolamentato con un senso unico alternato.

"Per ora il mio scopo è trasmettere emozioni catturando un istante di vita", era la sua descrizione sul proprio profilo Facebook. Nicolò era infatti fotografo, ma anche grande appasionato di basket, come ricorda la Pallacanestro Forlì in un post: "Nicolò non era un semplice appassionato di pallacanestro e da giovane giocatore delle giovanili forlivesi, ha coniugato le sue due più grandi passioni, quella per il basket e la fotografia, calcando il parquet del Palafiera con la sua macchina fotografica al collo e raccontando, con la sua sensibilità, le gesta dei biancorossi per le pagine social del media Panorama Basket. Una tragica perdita che ci ha lasciati tutti sgomenti. Ad Albertina e Deris le più sentite condoglianze. La terra ti sia lieve".