Prima lo schianto contro una staccionata e poi il volo in un campo: 33enne muore a pochi metri da casa

Ennesimo lenzuolo bianco sulle strade della Romagna, il secondo in pochi giorni su quelle del forlivese. Dopo la sciagura di mercoledì mattina costata la vita sulla Provinciale Para al 47enne Adrian Hristu Ciprian, bertinorese di origine rumena, sabato si è verificata un'altra tragedia stradale costata la vita ad un 33enne. Il fatto è avvenuto nella tarda mattina, poco prima delle 13, in via Paganello, all'altezza del civico 1077 a Forlimpopoli, arteria parallela alla via Emilia.

La dinamica dei fatti è al vaglio ai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava al volante di una "Peugeot 307" con direzione di marcia da Forlì verso Forlimpopoli mentre stava rincasando, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi prima contro la staccionata di un'abitazione, per poi finire in un campo a bordo strada.

L'impatto è avvenuto nei pressi della propria abitazione, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Non si esclude che il conducente abbia avuto un malore prima della sbandata fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo e i Vigili del Fuoco, ma nulla hanno potuto per salvare la vita al giovane.