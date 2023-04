Improvvisa perdita di controllo, l'auto si schianta contro un albero: muore una donna, grave un 81enne

Sciagura stradale nella prima mattinata di martedì, nei pressi di Forlimpopoli. Una donna ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 lungo via Diaz. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio dei Carabinieri, la vittima viaggiava come passeggera a bordo di una "Fiat Panda" condotta da un 81enne. La piccola utilitaria stava percorrendo via Diaz da Selbagnone verso la cittadina artusiana, quando, per cause in fase d'accertamento, il conducente ha perso il controllo della vettura, schiantandosi contro un albero che costeggia la carreggiata.

Nell'impatto entrambi gli occupanti hanno riportato traumi, fatali per la donna. L'automobilista è stato soccorso dai sanitari del 118, e trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" per le cure del caso. Sul posto, oltre agli operatori di "Romagna Soccorso" presenti anche con l'auto col medico a bordo, erano presenti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della vettura e la Polizia Locale, che ha affiancato i Carabinieri nel coordinare la circolazione stradale.

Seguirà servizio fotografico

