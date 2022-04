Scontro frontale mortale sulla Circonvallazione: al vaglio un'invasione di corsia

E' presumibilmente un'invasione di corsia ad aver innescato il drammatico incidente stradale lungo la Circonvallazione di Forlimpopoli, costato la vita ad un 63enne, Gilberto Ricciputi. Il fatto è avvenuto sabato mattina, poco dopo le 8, e il chilometro dove si è materializzata la tragedia è il 42, all'altezza di una curva, tra lo svincolo che conduce al centro commerciale "Le Fornaci" e il cosidetto incrocio della morte, teatro in passato di numerosi sinistri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima viaggiava a bordo di una "Fiat Punto" vecchio modello in direzione Forlì, quando, per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri di Forlimpopoli e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola, si è scontrato frontalmente contro una "Citroen Xara", condotta da una ragazza di 25 anni. Nell'impatto il 63enne è deceduto sul colpo, mentre la ragazza ha riportato lesioni, venendo trasportata al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non è in pericolo di vita.

DRAMMA SULLA CIRCONVALLAZIONE - Scontro frontale, un morto

Gli uomini dell'Arma sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. Sembra che la tragedia sia riconducibile ad un'invasione di della linea di mezzeria da parte di uno dei due mezzi, con l'impatto che sarebbe avvenuto lungo la corsia dove procedeva la vittima. La salma dell'uomo è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Forlì, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. La vittima lascia la moglie e due figli. La giovane nelle prossime ore sarà ascoltata dagli investigatori.

Sul posto hanno operato il personale dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto ad estrarre la ragazza ferita dall'abitacolo ed affidarla ai sanitari di "Romagna Soccorso", intervenuti con due ambulanze ed elimedica. Presenti in loco anche le squadre dell'Anas per la gestione dell’emergenza e il ripristino della normale circolazione, avvenuta nella tarda mattina.