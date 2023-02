Dramma nel cuore della notte sulla Lughese: perde la vita nello schianto nel fosso

Sciagura stradale nel cuore della nottata tra venerdì e sabato lungo la Lughese, all'altezza di Villafranca. Il dramma si è materializzato poco dopo la mezzanotte. Per cause al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale, un anziano di 84 anni ha perso il controllo della "Fiat Panda" sulla quale viaggiava, invadendo la corsia opposta per poi impattare contro il fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto hanno operato i sanitari di "Romagna Soccorso" con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo ed i Vigili del Fuoco per estrarre l'automobilista dall'abitacolo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Non si esclude, ed è l'ipotesi sulla quale sta indagando la Polizia Locale, che all'origine del sinistro vi sia un improvviso malore dell'anziano.