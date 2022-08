Drammatica carambola tra auto in via Del Partigiano: muore sul colpo una donna, 5 i feriti

Sciagura stradale nella tarda mattinata di giovedì in via Del Partigiano, a Vecchiazzano, all'altezza del distributore "Beyfin". E' di un morto e cinque feriti il bilancio di uno scontro tra più auto verificatosi intorno alle 12.30. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale di Forlì, che ha proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima sommaria ricostruzione, una "Ford Kuga" procedeva lungo l'arteria in direzione Castrocaro, preceduta da una "Peugeot 108" con due occupanti a bordo. Quest'ultima auto avrebbe quindi iniziato una manovra di svolta a sinistra per accedere in una via privata, con la "Kuga" che all'ultimo ha scartato verso sinistra per evitare l'impatto. L'urto vi è stato, col suv carambolato nel fossato che costeggia la carreggiata. Contemporaneamente, dalla direzione opposta, stava sopraggiungendo una "Renault Clio" con tre persone a bordo.

L'automobilista, per evitare la collisione con la "Ford", ha perso il controllo della vettura, schiantandosi contro un albero. Nell'impatto ha perso la vita sul colpo una donna, di nazionalità straniera, che si trovava seduta sul sedile posteriore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica giunta da Ravenna, affiancati dai Vigili del Fuoco. La persona alla guida della "Kuga" e i due superstiti della "Clio" sono stati trasportati all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena con vari traumi, mentre gli occupanti della "Peugeot" hanno riportato lesioni meno gravi, venendo trasportati all'ospedale "Morgagni-Pierantoni". L'arteria è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge.