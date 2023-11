Terribile scontro frontale sulla via Emilia: perde la vita medico in servizio a Villa Igea

Dal 2012 svolgeva la sua attività al servizio di Endoscopia di Villa Igea. Il dottor Gaetano Paolo Caprio, specialista in gastroenterologia endescopica digestiva e oncologia, ha perso la vita in un terribile incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di martedì lungo la circonvallazione di Faenza, non lontano dalla clinica San Pier Damiano. Lughese, aveva 76 anni. La vittima viaggiava al volante di una "Volkswagen T-Roc" in direzione nord quando, per cause in fase d'accertamento alla Polizia locale dell’Unione Faentina, si è scontrato frontalmente con un "Land Rover", condotto da un 54enne. L'impatto è stato violentissimo, con la "T-Roc" scaraventata a bordo strada: per il dottore non c'è stato nulla da fare, decedendo sul colpo.

L'altro automobilista è stato trasportato con l'elimedica al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena in gravi condizioni. Sul posto hanno operato oltre ai sanitari del 118 anche i Vigili del Fuoco. Come si legge sulla biografia pubblicata sul portale di Villa Igea, Caprio ha lavorato in qualità di dirigente nella Unità operativa di Gastroenterologia e Endoscopia presso l’Asl di Ravenna. Era socio dell’Aigo (associazione italiana gastroenterologi ospedalieri). Ha partecipato come relatore ed organizzatore a numerosi congressi e corsi di aggiornamento.