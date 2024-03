Schianto nella notte in viale Bologna: auto finisce ruote all'aria, 20enne in ospedale

Notte impegnativa per i Vigili del Fuoco di Forlì e per le forze dell'ordine, impegnate nel soccorso e nei rilievi di tre incidenti stradali avvenuti nel forese e in città. Il primo è avvenuto intorno alle 4 della notte tra venerdì e sabato in viale Bologna, all'incrocio con via Tricolore. Per cause ancora in corso di accertamento dei Carabinieri, un ventenne alla guida del veicolo ha perso il controllo, finendo per cappottarsi. I Vigili del Fuoco di Forlì hanno operato per estrarre l'unico occupante del veicolo ed affidarlo alle cure del 118. Non sarebbe in gravi condizioni, ma è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì.