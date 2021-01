L'auto prende fuoco dopo lo schianto: paura nella notte in viale Bologna

Schianto con incendio nel cuore della nottata tra sabato e domenica. L'incidente si è verificato intorno alle 2.30 in viale Bologna, all'altezza della rotonda della Tangenziale. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, l'automobilista che percorreva l'arteria in direzione Forlì ha preso il controllo del mezzo in corrispondenza della rotonda, urtando il cordolo che costeggia la carreggiata e danneggiando la parte anteriore. A seguito dell'impatto la vettura ha preso fuoco. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estinguere il rogo.