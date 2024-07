Scontro tra auto, A14 paralizzata nel cuore della mattinata: tre feriti

E' di tre feriti il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto nella tarda mattinata di lunedì lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, in corrispondenza del chilometro 78 direzione nord. Lo schianto si è verificato intorno alle 11.30. Sul posto i Vigili del Fuoco, con due squadre dal comando provinciale di viale Roma, hanno provveduto insieme al personale sanitario del 118 per estrarre dai mezzi tre persone e mettere in sicurezza l'area. Per consentire le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura dell'autostrada in entrambi i sensi di marcia. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. Si sono formati fino a 6 chilometri di coda in direzione Bologna.