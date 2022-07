Scontro tra due auto alla rotonda di Carpinello sulla Cervese: feriti estratti dagli abitacoli, anche l'elimedica sul posto

Brutto incidente stradale giovedì mattina sulla Cervese, la via del mare che collega Forlì con Cervia, all'altezza della rotonda di Carpinello. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, sono venute a collisione una "Fiat Punto" ed una "Fiat 500", entrambe carambolate al centro della carreggiata di via Del Bosco dopo l'impatto. Il fatto è avvenuto intorno alle 9.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di viale Roma, che hanno provveduto ad estrarre dagli abitacoli le due persone rimaste bloccate. Una volta estratte sono state affidate alle cure del personale di Romagna Soccorso, che hanno operato anche con l'elimedica. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con la circolazione stradale regolata dalla Polizia Provinciale.