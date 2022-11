Pauroso schianto mentre accompagnano i figli a scuola: un mezzo perde il motore e un suv si ribalta, 4 minori feriti

Ci sono anche quattro bambini tra i feriti di un pauroso incidente stradale verificatosi nella prima mattinata di giovedì a Roncadello, all'incrocio tra via Minarda e via Portolani. Lo schianto, che ha visto coinvolti un "Fiat Doblò" ed una "Jeep Compass", è avvenuto poco prima delle 8, verosimilmente durante il trasporto a scuola dei minori. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge.

VIDEO - Le immagini dei veicoli incidentati

La dinamica

L'ipotesi è che ad innescare la carambola sia stata una mancata precedenza. Stando ad una prima ricostruzione, il "Doblò", con padre e figlio di 11 anni a bordo, stava percorrendo via Minarda in direzione del forese, quando è avvenuto l'impatto contro la "Compass", con a bordo un bimbo di 16 mesi, una di 9 anni ed una di 13 anni, che procedeva lungo via Portolani in direzione di Villafranca. A seguito dell'urto il suv è carambolato fuoristrada ruote all'aria in un fondo agricolo, mentre dal "Doblò" si è staccato il motore, col mezzo che si è fermato a pochi metri dalla "Jeep".

I feriti

Tutti i coinvolti hanno riportato lesioni di media gravità e nessuno è in pericolo di vita. I conducenti dei veicoli, due uomini di 34 e 38 anni, sono stati trasportati al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, il primo con trauma cranico e toracico e il secondo col solo trauma toracico. Al nosocomio cesenate è stato trasportato anche l'undicenne con un trauma addominale, mentre gli altri tre bimbi feriti all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì: il piccolo per alcune contusioni, la bimba di 9 anni per un trauma toracico, mentre la tredicenne per un trauma alla caviglia.

I soccorsi

Imponente il dispiegamento dei mezzi di soccorso. I sanitari del 118 sono intervenuti con cinque ambulanze e due auto col medico a bordo, affiancati dai Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre i feriti dagli abitacoli. La strada è stata a lungo chiusa al traffico per consentire le operazioni di assistenza ai feriti, i rilievi di legge, la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza delle arterie.

I soccorsi in loco