Serie di tamponamenti in Tangenziale, uno sotto il tunnel del Foro Boario: due feriti e disagi

Disagi alla circolazione martedì mattina per una serie di tamponamenti che si sono verificati lungo la Tangenziale di Forlì nei pressi della zona industriale. Uno si è verificato all'interno della galleria del Foro Boario, in direzione Cesena. Si tratta di un tamponamento con il coinvolgimento di quattro mezzo, con due feriti non gravi. Un altro tamponamento si è verificato all'esterno del tunnel, ma in questa circostanza senza conseguenze fisiche. La serie di schianti si è verificata intorno alle 9. La superstrada è stata chiusa in direzione sud, con uscita obbligatoria allo svincolo di via Ravegnana. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e quattro pattuglie della Polizia Locale per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

