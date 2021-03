Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard-rail: paura in via Costanzo Secondo

L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di martedì, poco dopo le 13, in via Costanzo Secondo, in corrispondenza della rotonda che interseca via Carlo Zotti

Il muro completamente accattorciato, l'auto di traverso. Fortunatamente non sono gravi le conseguenze fisiche riportate dal conducente nell'impatto contro il guard-rail. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di martedì, poco dopo le 13, in via Costanzo Secondo, in corrispondenza della rotonda che interseca via Carlo Zotti. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, l'automobilista, che procedeva in direzione di via Correcchio, ha perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro il guard-rail che costeggia la rotonda.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, col personale del 115 che ha provveduto a liberare dall'abitacolo il ferito, affidandolo quindi alle cure dei sanitari di "Romagna Soccorso". L'uomo è stato quindi trasportato col codice di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni". Per consentire le operazioni di soccorso, messa in sicurezza della vettura e rilievi la strada è stata temporaneamente interdetta al traffico.