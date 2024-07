Schianto contro un'auto in via Ravegnana, paura per uno scooterista: trasportato al Bufalini

Uno scooterista di 44 anni è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi giovedì mattina, intorno alle 8, in via Ravegnana, all'altezza dell'intersezione con via Eritrea. L'uomo, secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, viaggiava in direzione centro, quando per cause in fase d'accertamento si è scontrato con una "Renault Clio", condotta da un uomo, che da via Eritrea si stava immettendo sulla Ravegnana. Lo scooterista non è riuscito ad evitare l'impatto, scontrandosi contro il muso della vettura per poi rovinare sull'asfalto.

Immediata la richiesta d'intervento ai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Sempre cosciente, all'uomo i sanitari hanno riscontrato un trauma ad una gamba. Per consentire i rilievi di legge gli uomini dell'Arma hanno chiuso temporaneamente il tratto di Ravegnana tra via Eritrea e la rotonda d'innesto con via Orceoli, via Somalia, via Zampeschi e via Cervese, con ripercussioni al traffico. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e la pulizia della sede stradale.