Scontro tra un'auto ed una 'Apecar', paura in viale della Libertà: feriti due operai, uno trasportato al Bufalini

E' di due feriti, di cui uno trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di martedì in viale della Libertà, all'altezza dell'incrocio con via Andrea Costa. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale, sono venuti a collisione un'auto, una "Peugeot", ed una "Apecar" di Formula Servizi, impiegata per le operazioni di pulizia nelle aree verdi. Si è trattato di uno scontro latero-frontale, nel quale hanno riportato la peggio i due occupanti del quadriciclo, un 69enne ed un 58enne.

Entrambi, rimasti incastrati a bordo del mezzo, sono stati liberati dai Vigili del Fuoco per poi esser affidate alle prime cure del personale sanitario di "Romagna Soccorso". Dopo esser stati stabilizzati, sono stati trasportati in ambulanza in ospedale, il più grave al "Bufalini", mentre l'altro ferito al "Morgagni-Pierantoni". Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge si è reso necessario chiudere temporaneamente alla circolazione stradale il tratto di arteria interessato dal sinistro.

