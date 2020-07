Ancora un incidente sulla Ravegnana: ruzzolone dopo lo scontro col furgone, paura per un motociclista

Dopo lo scontro un ruzzolone di una trentina di metri. E' ricoverato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena con traumi agli arti inferiori, ma non è in pericolo di vita, il giovane centauro incappato nella prima mattinata di martedì in un incidente stradale lungo la Ravegnana, già teatro lunedì dello scontro frontale costato la vita al 93enne Quinto Guidi. Il sinistro si è verificato intorno alle 7, all'altezza del distributore "Robgas".

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto Infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, il motociclista, in sella ad una Yamaha, stava percorrendo la Ravegnana in direzione Forlì, quando si è scontrato con un "Ford Transit", condotto da un cittadino albanese di 38 anni residente a Forlì, impegnato in una manovra di svolta a sinistra per accedere al distributore.

A seguito dell'impatto la moto è carambolata nel piazzale del distributore, mentre il conducente della moto, 30 anni, è ruzzolato sull'asfalto per circa una trentina di metri (sebbene non procedesse secondo quanto appurato in prima battuta dai rilievi a velocità sostenuta), riportando traumi alle gambe. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato al Trauma Center del "Bufalini" di Cesena, ma non è in pericolo di vita. La circolazione stradale non ha subìto particolari rallentamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto di repertorio