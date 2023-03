Per evitare un animale finisce con nel fosso: paura nella notte per un giovane

Pauroso schianto nel cuore della nottata tra mercoledì e giovedì a Ricò, nel meldolese. Un automobilista di 22 anni ha perso il controllo della Volkswagen Golf sulla quale viaggiava, finendo fuori strada mentre procedeva in direzione Forlì. Il fatto è avvenuto intorno alle 5.30. A quanto pare, ma le cause sono in via d'accertamento alle forze dell'ordine, ad innescare il sinistro sarebbe stato un animale. Il conducente è così uscito dalla carreggiata, impattando nel fossato che costeggia l'arteria. Soccorso dai sanitari del 118, il 22enne non ha riportato fortunatamente gravi lesioni, venendo trasportato all'ospedale per le cure del caso.

Le principali notizie

Rischia frustate e pene corporali nel suo Paese, odissea giudiziaria per una giovane islamica

Addio al custode di San Pellegrino

Ecomafia, in provincia in cinque anni 580 reati ambientali

Polizia e carenza di personale, interrogazione al Ministro Piantedosi