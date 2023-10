Paura alla Cava, schianto alla rotonda della Tangenziale: dopo l'impatto l'auto si ribalta

Pauroso schianto nella prima serata di domenica lungo la Tangenziale di Forlì, all'altezza della rotonda d'intersezione con la via Emilia, alla Cava. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine (presenti i Carabinieri), che hanno proceduto ai rilievi di legge, un fuoristrada avrebbe urtato il cordolo della rotonda mentre percorreva l'arteria in direzione Bologna, cappottandosi e rimanendo ruote all'aria sull'asfalto. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco prima delle 20.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a liberare il conducente rimasto intrappolato nell'abitacolo, operando con attrezzatura tecnica per rimuove le portiere del veicolo. Il ferito è stato quindi affidato alle cure dei sanitari del 118, che hanno operato con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica atterrata nei pressi. Per consentire le operazioni di soccorso, si è resa necessaria la chiusura della strada.