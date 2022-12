Schianto alla rotonda della Tangenziale in via Decio Raggi: tira dritto e impatta contro il cordolo in cemento

E' al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Forlì la dinamica di un incidente stradale verificatosi nella tarda serata di martedì, poco dopo le 23.30, in via Decio Raggi in corrispondenza della Tangenziale, che in quel tratto prende il nome di viale della Costituzione. Una "Renault Clio", condotta da un uomo, procedeva lungo via Decio Raggi provenendo da Carpena, quando, per cause in fase d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo, impattando contro la rotonda. Nello schianto non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Nell'impatto l'automobilista ha riportato lesioni, venendo soccorso dai sanitari del 118, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, per la messa in sicurezza del mezzo, hanno operato anche i Vigili del Fuoco.