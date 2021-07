Per evitare di travolgere un cane finisce con lo scooter nel fosso: trasportato al Bufalini

L'incidente si è verificato martedì mattina, intorno alle 11.30, in via Bagalona, a Santa Maria Nuova di Bertinoro

Per evitare un cane uscito correndo da una proprietà privata è finito con lo scooterone nel fossato a bordo strada. Paura martedì mattina per un forlivese di 46 anni. L'incidente si è verificato martedì mattina, intorno alle 11.30, in via Bagalona, a Santa Maria Nuova di Bertinoro. La dinamica dei fatti è al vaglio degli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, ma pare che il 46enne sia finito fuori strada per evitare un cane. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica giunta da Ravenna ed atterrata in un campo. Dopo esser stato stabilizzato, lo scooterista è stato trasportato con l'ambulanza con un codice di media gravità al "Bufalini" di Cesena.