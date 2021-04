Schianto sulla Tosco-Romagnola: si spezza la ruota nell'impatto contro il muretto

Incidente stradale alle prime luci dell'alba di lunedì, lungo la Statale 67 Tosco Romagnola. Intorno alle 6 un "Fiat Ducato" è impattato contro le protezioni laterali in pietra. Lo schianto si è verificato all'altezza del chilometro 149, nel territorio comunale di Portico e San Benedetto. Sul posto ha operato per i rilievi e il coordinamento della viabilità una pattuglia della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, ed una squadra dell'Anas per la messa in sicurezza della protezione.