Schianto sulla via Emilia per Cesena: code e traffico bloccato

Code e traffico bloccato nella prima mattinata di mercoledì per un incidente avvenuto poco dopo le 7.30 lungo la via Emilia per Cesena, nel territorio di Forlimpopoli. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine ed i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti. Disagi alla circolazione stradale, complice anche l'orario di punta per gli spostamenti di lavoro. Sono stati segnalati incolonnamenti anche alla circonvallazione artusiana.

Foto di repertorio