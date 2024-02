Camion si schianta in Tangenziale, disagi alla circolazione: vistosa perdita di gasolio

Disagi alla circolazione giovedì mattina lungo la Tangenziale di Forlì per un incidente in direzione monte che ha visto coinvolto un mezzo pesante. La superstrada è stata chiusa a Bussecchio all'altezza del chilometro 7+400, con deviazioni indicate sul posto dalla Polizia Locale. Sul posto ha operato anche il personale dell'Anas al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

La dinamica del sinistro, avvenuto poco dopo le 8.30, è al vaglio all'Ufficio Infortunistica della Polizia Locale, che ha proceduto ai rilievi di legge. Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di un'uscita autonoma senza il coinvolgimento di altri mezzi, che ha visto il mezzo pesante, un articolato, finire contro la cuspide all'altezza dello svincolo di San Martino in Strada.

A seguito del sinistro si è verificata anche una perdita di gasolio lungo l'asfalto dovuta alla rottura del serbatoio del carburante e ldela coppa dell'olio, che ha comportato la chiusura della Tangenziale nel tratto interessato dal sinistro. Sul posto ha operato anche una squadra dei Vigili del Fuoco. Per l'autotrasportatore nessuna conseguenza fisica.