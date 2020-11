Tamponamento in Tangenziale vicino lo svincolo e auto in testacoda: diversi feriti

E' di diversi feriti, fortunatamente nessuno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un tamponamento verificatosi nella prima serata di sabato lungo la Tangenziale Est di Forlì, all'altezza dello svincolo d'innesto con l'Asse di Arroccamento direzione autostrada. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, una "Volkswagen Golf" condotta da un trentenne è finita contro una "Ford Mondeo" sulla quale viaggiava un 36enne, per poi colpire una "Chevrolet", condotta da un ventenne, a bordo della quale vi erano altre tre persone, tra cui una bambina.

VIDEO - Brutto incidente in Tangenziale

Una delle vetture coinvolte è finita anche in testacoda, mentre la "Chevrolet" si è intraversata in corrispondenza dell'uscita per la zona industriale. E' stata urtata anche una "Fiat 500 X". Nella collisione la peggio l'ha riportata la passeggera della "Golf". L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto intorno alle 19. Sul posto si sono precipitate diverse ambulanze, l'auto col medico a bordo ed i Vigili del Fuoco. La viabilità è stata coordinata dalla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, col traffico regolato su un'unica corsia. Fortunatamente nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni preoccupanti.