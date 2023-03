Tamponamento tra più auto: una mattinata di disagi in Tangenziale

Disagi alla circolazione giovedì mattina lungo la Tangenziale Est di Forlì. A causarli un tamponamento tra diverse auto avvenuto in direzione autostrada, nel tratto compreso tra l'uscita di viale Roma e il cosiddetto "Quadrifoglio", lo svincolo che collega con via Mattei. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per coordinare la viabilità.

