Scontro frontale in curva sulla rampa: paura sotto la pioggia in Tangenziale

E' al vaglio della Polizia Locale di Forlì la dinamica di un incidente stradale verificatosi giovedì sera lungo la Tangenziale di Forlì, nella rampa dello svincolo di Castrocaro, a San Martino in Strada. Per cause in fase d'accertamento due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza della curva d'innesto alla superstrada per chi proviene da San Martino. Il fatto è avvenuto poco dopo le 21. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere i feriti ed i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le due auto coinvolte, anche per evitare anche lo svilupparsi di un possibile incendio. La rampa è stata temporaneamente interdetta al traffico poichè, a seguito della collisione, le vetture si sono intraversate. Al momento del sinistro l'asfalto era reso viscido dalla pioggia, un fattore che potrebbe aver influito ad innescare il sinistro.