Grave incidente in Tangenziale: si schianta contro il guard-rail, trasportato d'urgenza al Bufalini

Grave incidente stradale nella serata di venerdì, poco prima delle 19.30, lungo la Tangenziale, all'altezza di Pieveacquedotto. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, un 69enne, al volante di una station wagon, mentre procedeva in direzione dell'A14 ha perso il controllo della vettura in corrispondenza della rotonda di fine superstrada, schiantandosi contro il guard-rail che costeggia la carreggiata sulla propria destra.

Nell'impatto l'uomo ha riportato gravi lesioni, venendo trasportato dal personale sanitario di "Romagna Soccorso" - che ha operato anche con l'auto col medico a bordo - col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. A bordo della vettura si trovava anche una trentenne, che ha riportato lesioni più lievi. Per lei il trasporto al locale nosocomio.