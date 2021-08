Schianto tra due auto all'incrocio di prima mattina: due feriti

Schianto di prima mattina all'incrocio tra via Campo di Marte e via Medaglie d'Oro. L'incidente è avvenuto intorno alle 6,30 di domenica mattina e ha visto coinvolte due vetture che si sono schiantate all'intersezione semaforica, una Fiat Punto e una Smart. Nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per estrarre da uno dei mezzi una donna incastrata, comunque cosciente e non grave. Sul posto due ambulanze del 118 con l'automedica e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di rito.