Schianto tra due auto, disagi sulla Statale 67: un ferito lieve

Ingenti danni ai mezzi, ma per fortuna nessun ferito grave nell'incidente che ha creato problemi alla viabilità sulla Statale 67 del Muraglione, a Castrocaro. Ambulanze del 118, vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti poco dopo le 17 di oggi mercoledì per uno schianto tra due auto, a Castrocaro Terme al km 178+100 della Statale 67. Usciti autonomamente dall'abitacolo entrambi i conducenti, uno dei due è stato trasportato con lievi ferite in ospedale dal personale sanitario. I vigili del fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza le vetture che hanno riportato uno sversamento di gasolio. Presenti carabinieri per i rilievi.