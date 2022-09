Schianto tra due auto, un ferito resta incastrato nel veicolo incidentato

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 12,30 in via Minarda con il coinvolgimento di due auto. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento, i feriti sono 4. A destare maggiori preoccupazione è stata una persona che è stata liberata dai vigili del fuoco in quanto incastrata nel veicolo. Nessuno dei feriti versa in pericolo di vita. Sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco, con una squadra. L'area è stata messa poi in sicurezza.