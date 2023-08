Schianto tra tre auto in via Mattei: tra i feriti un incastrato nell'abitacolo

Un incidente stradale ha visto il coinvolgimento di tre auto nella mattina di oggi, domenica. Poco dopo le 9 l'impatto si è verificato in via Mattei, davanti al distributore di benzina Ip e al ristorante "Casa La Corte": una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in via Mattei per soccorrere uno degli occupanti delle tre autovetture, rimasto bloccato nell'abitacolo. Successivamente i pompieri hanno operato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti di cui uno alimentato a metano. Sul posto Polizia Locale per i rilievi e le ambulanze del 118. I feriti portati in ospedale con codici non gravi sono due: un uomo e una donna.