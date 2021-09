Schianto tra uno scooter e un'auto in uscita da un cancello, ferito soccorso dall'elicottero del 118

Il fatto è avvenuto in via Chiaviche, una strada di campagna della zona di San Varano, quando un'auto in uscita da un cancello privato è stata colpita dallo scooter che transitava in strada

Uno schianto tra un'auto e uno scooter si è verificato martedì mattina intorno alle 13,30. Il fatto è avvenuto in via Chiaviche, una strada di campagna della zona di San Varano, quando un'auto in uscita da un cancello privato è stata colpita dallo scooter che transitava in strada, con il centauro che è volato a terra. Inizialmente considerato grave, il motociclista, 52 anni, è stato soccorso dall'elicottero del 118, che è atterrato sul posto per portarlo all'ospedale Bufalini di Cesena. Una volta stabilizzato è stato qualificato come codice di media gravità e non versa in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.