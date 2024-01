Scontro tra due auto, una finisce ruote all'aria: rocambolesco incidente in via Artusi

Via Pellegrino Artusi è stato teatro di un incidente stradale verificatosi nella prima serata di lunedì, poco dopo le 20. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, sono venute a collisione due auto, una delle quale finita ruote all'aria. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a soccorrere i due occupanti delle auto e mettere in sicurezza le vetture incidentate.