Una settimana funestata da incidenti, ancora uno scontro: due mezzi distrutti, uno finisce ruote all'aria

Ancora un incidente sulle strade del Forlivese in una settimana funestata da sinistri, uno dei quali con la tragica scomparsa del 49enne Matteo Buscherini in viale Dell'Appennino. L'ultima carambola in ordine cronologico si è verificata nella tarda serata di giovedì, circa venti minuti prima della mezzanotte, in via Bagalona, in corrispondenza dell'incrocio con via Lunga. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, sono venuti a collisione due auto, una delle quali finita cappottata sul fianco sinistro dopo l'impatto. Nonostante la dinamica dell'incidente, con i mezzi che hanno riportato ampi danni, i conducenti hanno riportato lesioni non gravi. Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con un'ambulanza, affiancati dai Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati.