Perde il controllo del camion e invade le corsie opposte prima di schiantarsi contro un albero: paura sulla via Emilia

Un forlivese di 79 anni è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi martedì pomeriggio, intorno alle 14, lungo il tratto faentino della via Emilia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'uomo, alla guida di un autocarro, stava procedendo lungo la statale in direzione nord, quando, giunto poco prima della rotonda delle 'Anfore', ha perso il controllo del mezzo invadendo le corsie alla propria sinistra e finendo contro un albero fuori dalla sede stradale.

Immediato l'intervento dei soccorritori, con i sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, affiancati dai Vigili del Fuoco. Il conducente non ha mai perso conoscenza: dopo esser stato estratto dall'abitacolo, è stato preso in cura dal personale di "Romagna Soccorso", che hanno provveduto a trasportarlo con un codice di media gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Disagi alla circolazione stradale, con il traffico regolato dagli agenti della Polizia Locale.

Nella foto l'intervento dei Vigili del Fuoco