Rocambolesco schianto in via Firenze: auto finisce fuori strada ribaltandosi

E' al vaglio degli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì la dinamica di un incidente stradale che ha portato al cappottamento di un'auto. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di domenica, intorno alle 23.30, lungo via Firenze. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre dall'interno dell'unica vettura coinvolta, rilbaltasi sul fianco fuori dalla carreggiata, una persona, per affidarla al personale di Romagna Soccorso. La squadra ha operato con strumenti da taglio e stabilizzatori per evitare che l'auto si ribaltasse del tutto con ancora all'interno il ferito per poi metterla in sicurezza. La persona è stata poi trasportata all'ospedale per le cure del caso.