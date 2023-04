Rocambolesco schianto: automobilista perde il controllo del mezzo e si cappotta su di un fianco

Rocambolesco schianto lunedì mattina in via Focaccia. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, il conducente di un'utilitaria ha perso il controllo del mezzo, ritrovando cappottato su di un fianco. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 10.45. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo l'automobilista, affidandolo quindi alle cure dei sanitari del 118. Per l'uomo un brutto spavento, ma lievi lesioni. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dell'auto incidentata.