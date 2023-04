Rocambolesco schianto: perde il controllo dell'auto e finisce in un fosso profondo

Ha perso il controllo dell'auto, finendo nel fossato a bordo strada. Rocambolesco incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì, poco prima delle 13, in via Montanara Comunale, a Forlimpopoli. La dinamica del sinistro è in fase d'accertamento alle forze dell'ordine: il conducente dell'utilitaria sulla quale viaggiava, impossibilitato ad uscire dall'abitacolo, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118. Il personale del 115 ha utilizzato una barella toboga per il recupero del ferito, che è stato successivamente trasportato in ambulanza per le cure del caso all'ospedale. Sul posto era presente una pattuglia della Polizia Provinciale.

