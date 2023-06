Rocambolesco schianto con cappottamento: paura in via Ossi

Rocambolesco schianto nel cuore della mattinata di giovedì in via Ossi. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, un'auto è uscita dalla sede stradale, ribaltandosi su un fianco. L'allarme alla sala operativa del 118 e del 115 è giunto intorno alle 10. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre la persona dall'interno del mezzo, affidandola alle cure dei sanitari di "Romagna Soccorso", per poi mettere in sicurezza l'auto incidentata, evitando possibili perdite di metano.