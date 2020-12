Improvviso malore, perde il controllo dell'auto e si schianta: è in gravi condizioni

E' un improvviso malore la causa di un grave incidente stradale verificatosi nella prima mattinata di mercoledì in via Zampeschi, zona Ospedaletto. Il ferito, un forlivese di 57 anni, è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Il fatto è avvenuto poco prima delle 7: secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'automobilista stava percorrendo il rettilineo di via Zampeschi in direzione città.

Giunto all'altezza del civico 57, l'uomo ha accusato un malore, perdendo il controllo della "Ford" sulla quale viaggiava, schiantandosi prima contro una recinzione per poi concludere la corsa in un campo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Dopo esser stato stabilizzato, il 57enne è stato trasportato in gravi condizioni al nosocomio cesenate.

Foto di repertorio