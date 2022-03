Ancora incidenti: perde il controllo dell'auto e finisce ruote all'aria in viale Roma

Ancora un incidente stradale lungo le strade del Forlivese. L'ennesimo schianto in pochi giorni è avvenuto martedì mattina in viale Roma, all'altezza del "Bar Romagna". Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, la conducente di una "Seat Ibiza", che procedeva in direzione sud, ha perso il controllo della vettura, finendo ruote all'aria. L'auto è rimasta bloccata al centro della corsia, il lato conducente appoggiato sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre l'automobilista ferita ed affidarla alle cure dei sanitari del 118, giunti con un'ambulanza. Il personale del 115 ha quindi provveduto a mettere in sicurezza la "Seat". I Carabinieri hanno proceduto ai rilievi di legge e alla regolamentazione del flusso stradale.

