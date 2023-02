Paura in viale Roma: automobilista si schianta alla rotonda della Tangenziale, portata al Bufalini

Schianto in viale Roma, all'altezza della rotonda con la Tangenziale. E' successo venerdì pomeriggio, poco prima delle 17.30. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, la persona - una forlivese quarantenne - che si trovava alla guida di un'utilitaria e che procedeva in direzione di Forlimpopoli ha proseguito nella marcia, schiantandosi contro la rotonda di innesto con la Tangenziale dopo aver abbattuto la segnaletica stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del vicino comando provinciale, che hanno provveduto insieme ai sanitari del 118 a soccorrere la donna rimasta bloccata all'interno del veicolo. Quest'ultima è stata poi trasportata all'ospedale "Maurizio Bufalini" per le cure del caso. A bordo c'era anche una bimba, uscita indenne dal sinistro.