Auto agganciata dal camion e trascinata per 200 metri: pauroso schianto in Tangenziale

Rocambolesco schianto, fortunatamente senza conseguenza fisiche, lungo la Tangenziale Est di Forlì, all'altezza dello svincolo de La Selva. Se l'è vista veramente brutta il conducente di una "Fiat Tipo" station wagon, trascinato perpendicolarmente lungo la carreggiata da un mezzo pesante per circa duecento metri. L'esatta del dinamica del sinistro, avvenuto venerdì mattina intorno alle 10.30, è al vaglio della Polizia Stradale.

Quel che è chiaro è che l'automobilista, dallo svincolo di via Mattei, si stava immettendo lungo la Tangenziale in direzione autostrada, quando è stato agganciato dal camion. La vettura è stata colpita nella fiancata sinistra, venendo trascinata dal "bisonte della strada" fino a quando l'autotrasportatore ha fermato il mezzo. Nè l'automobilista nè il camionista hanno riportato conseguenze fisiche. Sul posto è intervenuta comunque un'ambulanza del 118. L'incidente non ha causato particolari ripercussioni al traffico.