Tragedia sulla circonvallazione di Forlimpopoli: scontro frontale tra auto, un morto

E' di un morto il bilancio di uno scontro frontale tra due auto verificatosi sabato mattina lungo la Circonvallazione di Forlimpopoli. La tragedia si è consumata intorno alle 9 in corrispondenza del chilometro 42+000. Per consentire le operazioni di primo soccorso, la circolazione è stata provvisoriamente deviata lungo la viabilità alternativa segnalata in loco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, le squadre dell'Anas per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. La vittima è un 62enne di Forlimpopoli che viaggiava da Sant'Andrea in direzione Forlì.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri: lo schianto, verificatosi in corrispondenza di una curva, tra lo svincolo che conduce al centro commerciale "Le Fornaci" e il cosidetto incrocio della morte, teatro in passato di numerosi sinistri - ha coinvolto due auto, una "Fiat Punto" ed una "Citroen Xara" su cui viaggiava nella direzione opposta una ragazza di 23 anni. Il personale del 115 ha provveduto ad estrarre il conducente di un veicolo ed affidarlo ai sanitari di "Romagna Soccorso" , intervenuti con due ambulanze ed elimedica.