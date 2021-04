Scontro sulla circonvallazione di Forlimpopoli, una "Ape car" ribaltata: un ferito

Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale, si sono scontrati un'auto ed una "Ape car"

E' di un ferito il bilancio di un rocambolesco incidente stradale verificatosi mercoledì mattina lungo la circonvallazione di Forlimpopoli. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale, si sono scontrati un'auto ed una "Ape car", che si è ribaltata su di un fianco al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, che hanno provveduto a soccorrere il ferito del triciclo e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Il sinistro ha causato incolonnamenti in entrambe le direzioni, con disagi alla circolazione. Il ferito è stato quindi trasportato all'ospedale per le cure del caso.