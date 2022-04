Scontro tra un'auto ed un autocarro: paura in via Ponara

Via Ponara è stata teatro nel primo pomeriggio di venerdì di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti un'auto ed un autocarro. Il fatto è avvenuto intorno alle 14.30 e la dinamica è in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Sul posto hanno operato i sanitari del 118, mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nello schianto.